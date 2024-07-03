Официальный курс доллара США снизился на 4 коп., евро — вырос на 88 коп.

УрБК, Москва, 04.07.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 июля 2024 года. Курс доллара США снизился на 4,15 коп., до 87,95 руб., евро — вырос на 88,79 коп., до 94,58 руб.