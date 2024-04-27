Официальный курс доллара США вырос на 69 коп., евро — снизился на 26 коп.

УрБК, Москва, 27.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 апреля 2024 года. Курс ...03.04.2024 Официальный курс доллара США вырос на 23 коп., евро — снизился на 15 коп.
УрБК, Москва, 03.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 апреля 2024 года. Курс доллара ...29.03.2024 Официальный курс доллара США вырос на 10 коп., евро — снизился на 17 коп.
УрБК, Москва, 29.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 марта 2024 года. Курс доллара ...20.03.2024 Официальный курс доллара США вырос на 24 коп., евро — снизился на 14 коп.
УрБК, Москва, 20.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 марта 2024 года. Курс доллара ...10.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 71 коп., евро — снизился на 20 коп.
УрБК, Москва, 10.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2024 года. Курс ...