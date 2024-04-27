Официальный курс доллара США вырос на 69 коп., евро — снизился на 26 коп.

УрБК, Москва, 03.07.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 июля 2024 года. Курс доллара США вырос на 69,49 коп., до 87,99 руб., евро — снизился на 26,32 коп., до 93,69 руб.