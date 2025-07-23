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Вчера, 15:18

Число новых компаний на ритуальном рынке РФ за год выросло на 16%

УрБК, Москва, 24.07.2025. В России в первом полугодии зарегистрировали 805 новых компаний, которые работают на ритуальном рынке. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 16%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус».

Аналитики связывают рост со стабильным спросом на похоронные услуги из-за негативных демографических трендов. Также бизнес активно выходит из тени из-за давления со стороны надзорных органов. Еще один фактор — низкий порог входа на рынок ритуальных услуг.

Ранее сообщалось, что выручка свердловских похоронщиков в I квартале 2025 года выросла на 8,4% (до 1,1 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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