В Екатеринбурге частных перевозчиков могут обязать закупать автобусы большого класса

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2025. Власти Екатеринбурга со следующего года могут обязать частных перевозчиков закупать автобусы большого класса.



Как сообщает корреспондент УрБК, такую дату озвучил сегодня замглавы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Николай Вахлов.



По его словам, новые условия по подвижному составу в парке частных перевозчиков пропишут в брутто-контрактах. Как раз за счет брутто-контрактов и планируется финансировать обновление подвижного состава.



«Какая-то часть автобусов среднего класса все равно останется, потому что есть маршруты, которым большой класс не особо нужен. То есть это отдаленные территории, где передвигается небольшое количество людей. Соответственно, в большей степени магистральные маршруты мы рассматриваем под замену полностью под большой класс. Постепенно будем это заменять. Я не знаю [точную дату], зависит от финансирования и возможностей перевозчика, а также федеральных программ. В следующем году, скорее всего», — сказал Н. Вахлов.