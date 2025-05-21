УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:27

В Екатеринбурге частных перевозчиков могут обязать закупать автобусы большого класса

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2025. Власти Екатеринбурга со следующего года могут обязать частных перевозчиков закупать автобусы большого класса.

Как сообщает корреспондент УрБК, такую дату озвучил сегодня замглавы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Николай Вахлов.

По его словам, новые условия по подвижному составу в парке частных перевозчиков пропишут в брутто-контрактах. Как раз за счет брутто-контрактов и планируется финансировать обновление подвижного состава.

«Какая-то часть автобусов среднего класса все равно останется, потому что есть маршруты, которым большой класс не особо нужен. То есть это отдаленные территории, где передвигается небольшое количество людей. Соответственно, в большей степени магистральные маршруты мы рассматриваем под замену полностью под большой класс. Постепенно будем это заменять. Я не знаю [точную дату], зависит от финансирования и возможностей перевозчика, а также федеральных программ. В следующем году, скорее всего», — сказал Н. Вахлов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.05.2025 Екатеринбург получит 15 автобусов-гармошек

Муниципальный контракт заключен с компанией «Автотехком» ...

25.02.2025 В Екатеринбурге за 20 дней работы по брутто-контрактам перевозчиков оштрафовали на 2,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. В Екатеринбурге за 20 дней работы по брутто-контрактам перевозчиков оштрафовали на ...

14.12.2023 Свердловской области выделено 1,5 млрд рублей субсидий из федерального бюджета на покупку 300 автобусов

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил региональным перевозчикам закупить ...

13.11.2019 Администрация Екатеринбурга планирует закончить основные этапы транспортной реформы в 2021 году

В Екатеринбурге планируют завершить реализацию основных этапов реформы системы общественного транспорта в 2021 году. Об ...

13.11.2019 Администрация Екатеринбурга планирует закончить основные этапы транспортной реформы в 2021 году

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. В Екатеринбурге планируют завершить реализацию основных этапов реформы системы ...

Популярные новости
26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей27.06.2025В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов27.06.2025В Екатеринбурге выявили 1,4 тонны зараженных нектаринов из Узбекистана27.06.2025В России базовый индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги в 2025 году достигнет десятилетнего максимума27.06.2025В Академическом районе Екатеринбурга выпускники школ продолжили традицию высаживать декоративные яблони
Архив новостей
Июль 2025 (547)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18