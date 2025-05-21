В Екатеринбурге частных перевозчиков могут обязать закупать автобусы большого класса

Муниципальный контракт заключен с компанией «Автотехком» ...25.02.2025 В Екатеринбурге за 20 дней работы по брутто-контрактам перевозчиков оштрафовали на 2,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. В Екатеринбурге за 20 дней работы по брутто-контрактам перевозчиков оштрафовали на ...14.12.2023 Свердловской области выделено 1,5 млрд рублей субсидий из федерального бюджета на покупку 300 автобусов
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил региональным перевозчикам закупить ...13.11.2019 Администрация Екатеринбурга планирует закончить основные этапы транспортной реформы в 2021 году
В Екатеринбурге планируют завершить реализацию основных этапов реформы системы общественного транспорта в 2021 году. Об ...13.11.2019 Администрация Екатеринбурга планирует закончить основные этапы транспортной реформы в 2021 году
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. В Екатеринбурге планируют завершить реализацию основных этапов реформы системы ...