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В Екатеринбурге в будущем году благоустроят шесть дворов

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2025. В Екатеринбурге в 2026 году по программе «Формирование комфортной городской среды» могут благоустроить шесть дворов. Об этом рассказал замглавы города Владимир Гейко, сообщает департамент информполитики уральской столицы.

«Пока это шесть объектов. Мы проверяем все протоколы собрания, эскизные проекты, согласование с ресурсоснабжающими организациями по прохождению сетей», — заявил В. Гейко.

Он также напомнил, что в текущем году планируется обновить три двора по следующим адресам: ул. Московская, 225, корпус 4; ул. Мамина-Сибиряка, 70; ул. Начдива Онуфриева, 68. Работы на всех объектах планируется завершить до 10 сентября.

Напомним, что проектом «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено софинансирование в равных долях из городского и регионального бюджетов, финансовое участие жителей в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории предусмотрено в размере не менее 5% от стоимости выполненных работ согласно минимальному перечню работ по благоустройству (установка скамеек, урн, организация придомового освещения, ремонт внутридворовых проездов), в размере не менее 20% от стоимости выполненных работ согласно дополнительному перечню работ по благоустройству.
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