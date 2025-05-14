В Екатеринбурге в будущем году благоустроят шесть дворов

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2025. В Екатеринбурге подрядные организации приступили к благоустройству трех придомовых ...29.06.2022 В Екатеринбурге в 2022 году появится еще 10 современных дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. В этом сезоне в Екатеринбурге будет создано еще 10 современных дворов. О том, как ...25.08.2020 В Екатеринбурге контрольная группа проверила благоустройство дворов
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2020. В Екатеринбурге глава минЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и замглавы ...18.05.2020 В Екатеринбурге до конца 2020 года благоустроят 34 двора
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2020. Администрация Екатеринбурга по поручению главы города Александра Высокинского ...17.02.2020 Общий объем субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворов Екатеринбурга составит 243 млн 300 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2020. Администрация Екатеринбурга утвердила список из девятнадцати организаций, управляющих ...