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Средняя предлагаемая зарплата для продавцов в Свердловской области составляет 48 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2025. Медианная предлагаемая зарплата для продавцов в Свердловской области составляет 48,4 тыс. руб. При этом ожидаемая зарплата для этой профессии оказалась выше — 50 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Отмечается, что в регионе наблюдается острый дефицит продавцов. На одну активную вакансию в среднем приходится 1,2 резюме потенциальных кандидатов. Это намного ниже нормального значения на рынке труда (4–7,9 резюме на вакансию).

Ранее сообщалось, что средняя предлагаемая зарплата по всем профессиям в Свердловской области с начала текущего года выросла всего на 0,6% (+ 417 рублей) и достигла 70 тыс. 021 руб. При этом за последние 12 месяцев (с июня 2024 года) этот показатель увеличился на 11%.
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