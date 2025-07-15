Средняя предлагаемая зарплата для продавцов в Свердловской области составляет 48 тыс. рублей

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Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области с начала года выросла на 0,6%

УрБК, Екатеринбург. 15.07.2025. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области с начала текущего года выросла ...

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УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. В Свердловской области уровень конкуренции среди соискателей составляет 3,6 резюме на ...