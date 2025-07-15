Средняя предлагаемая зарплата для продавцов в Свердловской области составляет 48 тыс. рублей

Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области с начала текущего года выросла всего на 0,6% (+ 417 рублей) и ...15.07.2025 Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области с начала года выросла на 0,6%
УрБК, Екатеринбург. 15.07.2025. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области с начала текущего года выросла ...15.05.2025 Средняя предлагаемая зарплата врачам в Свердловской области составляет 94,5 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2025. Средняя предлагаемая зарплата врачам на Среднем Урале составляет 94,5 тыс. руб. в ...16.05.2023 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 2,8 резюме
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. В Свердловской области в апреле 2023 года на одну вакансию в среднем приходилось 2,8 ...15.04.2021 Наименее высокая конкуренция на рынке труда Среднего Урала отмечается в сферах «Госслужба» и «Медицина»
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. В Свердловской области уровень конкуренции среди соискателей составляет 3,6 резюме на ...