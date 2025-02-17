Госэкспертиза одобрила проект строительства тоннеля под улицей Куйбышева в Екатеринбурге

Управление госэкспертизы Свердловской области выдало положительное заключение по проекту строительства тоннеля под ул. Куйбышева и моста для пешеходов в Екатеринбурге.



Согласно проекту, длина тоннеля составит 86,4 м, моста — 33,4 м. Внутреннее оформление тоннеля предусматривает размещение исторической информации на антивандальном стекле с подсветкой на одной стене и алюминиевых перфорированных панелей медного цвета на противоположной.



Пол будет выполнен из гранита с противоскользящим покрытием. Для удобства маломобильных граждан входы в тоннель оборудуют пандусами: один с двумя маршами, другой — с четырьмя.