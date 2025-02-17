Госэкспертиза одобрила проект строительства тоннеля под улицей Куйбышева в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2025. Управление госэкспертизы Свердловской области выдало положительное заключение по ...17.02.2025 В Екатеринбурге ограничат движение по мосту на улице Куйбышева из-за строительства тоннеля
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2025. В Екатеринбурге с 24 февраля по 10 июня закроют движение по нечетной стороне моста на ...28.10.2016 Проект реконструкции Макаровского моста в Екатеринбурге прошел госэкспертизу
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2016. Проект реконструкции Макаровского моста в Екатеринбурге получил положительное ...24.03.2015 В Екатеринбурге на развязке Объездной — Серафимы Дерябиной может появиться вело-пешеходный тоннель
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2015. Власти Екатеринбурга планируют получить положительное заключение государственной ...11.10.2013 Власти Москвы отказались от строительства ТРЦ под Пушкинской площадью
Мэр Москвы Сергей Собянин отказался от строительства подземного тоннеля и торгово-развлекательного центра под ...