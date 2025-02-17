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Вчера, 15:13

Госэкспертиза одобрила проект строительства тоннеля под улицей Куйбышева в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2025. Управление госэкспертизы Свердловской области выдало положительное заключение по проекту строительства тоннеля под ул. Куйбышева и моста для пешеходов в Екатеринбурге.

Согласно проекту, длина тоннеля составит 86,4 м, моста — 33,4 м. Внутреннее оформление тоннеля предусматривает размещение исторической информации на антивандальном стекле с подсветкой на одной стене и алюминиевых перфорированных панелей медного цвета на противоположной.

Пол будет выполнен из гранита с противоскользящим покрытием. Для удобства маломобильных граждан входы в тоннель оборудуют пандусами: один с двумя маршами, другой — с четырьмя.
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