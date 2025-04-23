Аналитики ожидают снижение ставок по вкладам до 15-17%

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2025. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала УрБК, что совет директоров Банка России в пятницу, 25 июля, снизит ключевую ставку не более чем на 2 процентных пункта.



«Снижение ключевой ставки повлияет на снижение процентов по кредитам и вкладам. По нашему прогнозу, средние процентные ставки по ипотеке после снижения ключевой ставки могут опуститься до 24-25% годовых, а средние ставки по вкладам — до 15-17% годовых. Мы полагаем, что июльское снижение «ключа» не будет последним в этом году, по итогам года ключевая ставка может быть понижена еще как минимум дважды, до 16-17% годовых», — заявила Наталья Мильчакова.



Отметим, что сейчас ключевая ставка в России составляет 20%.