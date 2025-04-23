Аналитики ожидают снижение ставок по вкладам до 15-17%

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2025. Очередное сохранение ключевой ставки может усилить начавшуюся тенденцию к снижению ...19.03.2025 Наталья Мильчакова о перспективах изменения ключевой ставки
По нашему мнению, с высокой вероятностью совет директоров Банка России на заседании 21 марта снова сохранит ключевую ...15.08.2013 ГК «АСВ»: снижение процентных ставок по вкладам продолжится
УрБК, Москва, 15.08.2013. По итогам I полугодия 2013 года больше половины банков (62 из 100) понизили ставки. В 17 ...14.05.2013 ГК «АСВ»: процентные ставки по вкладам могут снизиться
УрБК, Москва, 14.05.2013. Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках ...12.08.2010 ГК «Агентство по страхованию вкладов»: Процентные ставки по рублевым вкладам приблизились к уровню инфляции
УрБК, Москва, 12.08.2010. Исследование процентных ставок по вкладам, проведенное государственной корпорацией «Агентство ...