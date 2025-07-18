УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:05

Траты россиян на покупку новых легковых автомобилей в первом полугодии снизились на 26%

УрБК, Москва, 22.07.2025. Россияне в первом полугодии 2025 года потратили на покупку новых легковых автомобилей 1,67 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 26,4%. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Газпромбанк» и агентства «Автостат», пишет ТАСС.

В июне показатель в годовом выражении снизился на 21,7%, до 287,7 млрд руб. Однако по сравнению с маем траты выросли на 0,9%.

Доля расходов на китайские машины составляет 56,5%, на российские — 16,8%, на европейские — 12,8%, японские — 6,7%, корейские — 2,1%, американские — 1,2%.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость новых автомобилей в России за первые шесть месяцев 2025 года снизилась на 2%. При этом за июнь цены выросли на 0,5%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.07.2025 Продажи подержанных автомобилей в РФ в первом полугодии снизились на 0,5%

УрБК, Москва, 18.07.2025. В России в первом полугодии 2025 года продано 2 млн 734 тыс. подержанных легковых ...

27.02.2025 Расходы россиян на покупку новых автомобилей в январе выросли на 6%

УрБК, Москва, 27.02.2025. Расходы россиян на покупку новых автомобилей в январе выросли на 6,2% по сравнению с ...

02.11.2020 Расходы россиян на покупку новых автомобилей с начала года снизились на 7%

УрБК, Москва, 02.11.2020. С января по сентябрь 2020 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1 ...

06.11.2019 Расходы россиян на покупку новых автомобилей с начала года выросли на 6%

УрБК, Москва, 06.11.2019. За 9 месяцев 2019 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1 трлн 819 ...

21.09.2012 Расходы россиян на покупку автомобилей выросли на четверть

УрБК, Москва, 21.09.2012. Россияне по итогам августа потратили на покупку новых легковых и легких коммерческих ...

Популярные новости
26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей27.06.2025В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов27.06.2025В Екатеринбурге выявили 1,4 тонны зараженных нектаринов из Узбекистана27.06.2025В России базовый индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги в 2025 году достигнет десятилетнего максимума27.06.2025В Академическом районе Екатеринбурга выпускники школ продолжили традицию высаживать декоративные яблони
Архив новостей
Июль 2025 (494)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18