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Вчера, 10:25

В Екатеринбурге утвердили проект застройки территории в границах улиц Крауля — Репина — Токарей

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2025. В Екатеринбурге в границах улиц Крауля — Репина — Токарей построят многоэтажку, детский сад и парковку. Проект планировки и межевания этой территории утвердил глава города Алексей Орлов, сообщает департамент информполитики уральской столицы.

Отмечается, что общая площадь участка составляет 11,7 га. Здесь предполагается возвести многоквартирный дом площадью 42,5 тыс. кв. м, детский сад на 75 мест и парковку на 272 машины. Для предпринимательской деятельности планируется выделить 3,7 тыс. кв. м.

Реализацию проекта предполагается завершить до 2032 года. Для этого потребуется снести здания, расположены на стоянке в границе улиц Репина, Крауля и Мельникова.
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