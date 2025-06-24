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Вчера, 09:05

40% свердловских безработных имеют среднее профессиональное образование

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2025. На 1 июля доля свердловчан с высшим образованием в структуре официально зарегистрированных безработных составила 24%. Об этом сообщает региональный департамент по труду и занятости.

«В составе безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, по состоянию на 1 июля 2025 года доля, имеющих высшее образование, составила 24%, среднее профессиональное образование — 39,8%, среднее общее образование — 13,7%, основное общее образование — 16,3%, не имеющих основного общего образования — 6,3%», — говорится в сообщении.
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