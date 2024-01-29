УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
29.01.2024

25% свердловских безработных имеют высшее образование

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. На 1 января доля свердловчан с высшим образованием в структуре официально зарегистрированных безработных составляет 24,6%. Об этом сообщает региональный департамент по труду и занятости населения.

«В составе безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения по состоянию на 1 января 2024 года, доля имеющих высшее образование, составила 24,6%, среднее профессиональное образование — 42,1%, среднее общее образование — 13,2%, основное общее образование — 15%, не имеющих основного общего образования — 5,1%», — говорится в сообщении.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.01.2023 Более четверти свердловских безработных имеют высшее образование

На 1 января 2023 года доля свердловчан с высшим образованием в структуре официально зарегистрированных безработных ...

20.01.2023 Более четверти свердловских безработных имеют высшее образование

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. На 1 января 2023 года доля свердловчан с высшим образованием в структуре официально ...

21.12.2022 26% свердловских безработных имеют высшее образование

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. На 1 декабря доля свердловчан с высшим образованием в структуре официально ...

29.06.2022 24% свердловских безработных имеют высшее образование

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. На 1 июня доля свердловчан с высшим образованием в структуре официально ...

28.04.2022 Более 23% свердловских безработных имеют высшее образование

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. На 1 апреля доля свердловчан с высшим образованием в структуре официально ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей
Архив новостей
Январь 2024 (535)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18