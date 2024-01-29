25% свердловских безработных имеют высшее образование

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. На 1 января доля свердловчан с высшим образованием в структуре официально зарегистрированных безработных составляет 24,6%. Об этом сообщает региональный департамент по труду и занятости населения.



«В составе безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения по состоянию на 1 января 2024 года, доля имеющих высшее образование, составила 24,6%, среднее профессиональное образование — 42,1%, среднее общее образование — 13,2%, основное общее образование — 15%, не имеющих основного общего образования — 5,1%», — говорится в сообщении.