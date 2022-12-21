Более четверти свердловских безработных имеют высшее образование

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. На 1 января 2023 года доля свердловчан с высшим образованием в структуре официально зарегистрированных безработных составляет 25,8%. Об этом сообщает региональный департамент по труду и занятости.



«В составе безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения, по состоянию на 1 января 2023 года доля имеющих высшее образование составила 25,8%, среднее профессиональное образование — 40,1%, среднее общее образование — 15,5%, основное общее образование — 15,8%, не имеющих основного общего образования — 2,8%», — говорится в сообщении.