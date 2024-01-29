26% свердловских безработных имеют высшее образование

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2025. На 1 февраля доля свердловчан с высшим образованием в структуре официально зарегистрированных безработных составила 26,2%. Об этом сообщает региональный департамент по труду и занятости.



«В составе безработных граждан, зарегистрированных в органах службы

занятости населения, по состоянию на 1 февраля 2025 года доля имеющих

высшее образование составила 26,2%, среднее профессиональное образование — 40,2%, среднее общее образование — 12,9%, основное общее образование — 14,8%, не имеющих основного общего образования — 5,9%», — говорится в сообщении.