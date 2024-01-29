УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. На 1 января доля свердловчан с высшим образованием в структуре официально ...21.12.2022 26% свердловских безработных имеют высшее образование
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. На 1 декабря доля свердловчан с высшим образованием в структуре официально ...29.06.2022 24% свердловских безработных имеют высшее образование
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. На 1 июня доля свердловчан с высшим образованием в структуре официально ...28.04.2022 Более 23% свердловских безработных имеют высшее образование
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. На 1 апреля доля свердловчан с высшим образованием в структуре официально ...22.02.2022 Более 20% свердловских безработных имеют высшее образование
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2022. На 1 февраля доля свердловчан с высшим образованием в структуре официально ...