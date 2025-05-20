24% свердловских безработных имеют высшее образование

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2025. На 1 июня доля свердловчан с высшим образованием в структуре официально зарегистрированных безработных составила 24,1%. Об этом сообщает региональный департамент по труду и занятости.



«В составе безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, по состоянию на 1 июня 2025 года доля имеющих высшее образование, составила 24,1%, среднее профессиональное образование — 40,6%, среднее общее образование —13,4%, основное общее образование — 16%, не имеющих основного общего образования — 6%», — говорится в сообщении.