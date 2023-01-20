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23% свердловских безработных имеют высшее образование

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. На 1 августа доля свердловчан с высшим образованием в структуре официально зарегистрированных безработных составляет 22,9%. Об этом сообщает региональный департамент по труду и занятости населения.

«В составе безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения, по состоянию на 1 августа 2023 года доля имеющих высшее образование составила 22,9%, среднее профессиональное образование — 40,2%, среднее общее образование — 14,6%, основное общее образование — 17,3%, не имеющих основного общего образования — 5%», — говорится в сообщении.
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