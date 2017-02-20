«МегаФон»: Свердловчане активно ставят вместо гудков песни исполнителей из 90-х

По данным аналитиков «МегаФона», мужчины — абоненты оператора чаще женщин устанавливают мелодии вместо стандартных ...15.07.2015 Подключения к услуге «МегаФона» «Замени гудок» с начала 2015 года выросли на 15%
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2015. С начала 2015 года количество подключений абонентов «МегаФона» к услуге «Замени гудок» ...28.08.2013 С начала года услугой «Замени гудок» воспользовались 3,7 млн абонентов ОАО «МегаФон»
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2013. Услугой «Мегафона» «Замени гудок» за 8 месяцев текущего года воспользовались 3,7 млн ...27.06.2012 Компания «Мотив» запускает конкурс на самую оригинальную идею использования услуги «Вместо гудков»
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2012. Компания «Мотив» запускает конкурс «Твои идеи вместо гудков!» на самую оригинальную ...28.07.2011 Абоненты «МегаФона» выберут обладателя «Приза зрительских симпатий» на конкурсе «Новая волна 2011»
УрБК, Москва, 27.07.2011. Абоненты компании «МегаФон» на конкурсе «Новая волна 2011» через SMS-голосование выберут ...