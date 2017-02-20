«МегаФон»: Свердловчане активно ставят вместо гудков песни исполнителей из 90-х

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УрБК, Екатеринбург, 21.07.2025. Свердловская область вошла в топ-10 регионов РФ, которые активно выбирают мелодии вместо гудка. Наибольший интерес к услуге проявляют жители региона в возрасте от 30 до 40 лет (29%) и от 40 до 50 лет (27%), сообщает пресс-служба «МегаФона».«Этим летом исполнители 90-х обгоняют по популярности современных артистов. И главными «крашами» стали Татьяна Буланова и Надежда Кадышева, чьи песни сегодня покоряют слушателей всех возрастов, а в особенности — зумеров. Трек «Мой ненаглядный» Татьяны Булановой всего за месяц оказался в топ-3 по установке на мобильный номер вместо гудков», — говорится в сообщении.Бессменным лидером по установке вместо гудка остается песня Татьяны Куртуковой «Матушка»: с начала года ни одной композиции не удалось сместить ее с первой строчки. Кроме того, по итогам 7 месяцев в топ популярных композиций вошли: «Сигма Бой» исполнительниц Betsy и Марии Янковской, «Dubai — Hussein Arbabi Remix» исполнителя DNDM, трек «Завязал с прошлым», а также многолетний хит «Позвони» от NIVESTA и DJ SMASH.«Но главным трендом можно назвать взлет интереса к песням Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой: артистки сейчас снова на пике популярности, и за последний месяц число установок их песен на гудок выросло в четыре раза. «Широка река» Надежды Кадышевой и «Ясный мой свет» Татьяны Булановой оказались в топ-10, а «Мой ненаглядный» Татьяны Булановой стал безусловным лидером по росту числа подключений и занял третью строчку рейтинга», — добавляют аналитики «МегаФона».