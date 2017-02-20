УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:57

«МегаФон»: Свердловчане активно ставят вместо гудков песни исполнителей из 90-х

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2025. Свердловская область вошла в топ-10 регионов РФ, которые активно выбирают мелодии вместо гудка. Наибольший интерес к услуге проявляют жители региона в возрасте от 30 до 40 лет (29%) и от 40 до 50 лет (27%), сообщает пресс-служба «МегаФона».

«МегаФон»: Свердловчане активно ставят вместо гудков песни исполнителей из 90-х
Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона», автор фото Дина Павленко

«Этим летом исполнители 90-х обгоняют по популярности современных артистов. И главными «крашами» стали Татьяна Буланова и Надежда Кадышева, чьи песни сегодня покоряют слушателей всех возрастов, а в особенности — зумеров. Трек «Мой ненаглядный» Татьяны Булановой всего за месяц оказался в топ-3 по установке на мобильный номер вместо гудков», — говорится в сообщении.

Бессменным лидером по установке вместо гудка остается песня Татьяны Куртуковой «Матушка»: с начала года ни одной композиции не удалось сместить ее с первой строчки. Кроме того, по итогам 7 месяцев в топ популярных композиций вошли: «Сигма Бой» исполнительниц Betsy и Марии Янковской, «Dubai — Hussein Arbabi Remix» исполнителя DNDM, трек «Завязал с прошлым», а также многолетний хит «Позвони» от NIVESTA и DJ SMASH.

«Но главным трендом можно назвать взлет интереса к песням Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой: артистки сейчас снова на пике популярности, и за последний месяц число установок их песен на гудок выросло в четыре раза. «Широка река» Надежды Кадышевой и «Ясный мой свет» Татьяны Булановой оказались в топ-10, а «Мой ненаглядный» Татьяны Булановой стал безусловным лидером по росту числа подключений и занял третью строчку рейтинга», — добавляют аналитики «МегаФона».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.02.2017 «МегаФон»: Уральские мужчины чаще женщин ставят мелодии вместо гудков

По данным аналитиков «МегаФона», мужчины — абоненты оператора чаще женщин устанавливают мелодии вместо стандартных ...

15.07.2015 Подключения к услуге «МегаФона» «Замени гудок» с начала 2015 года выросли на 15%

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2015. С начала 2015 года количество подключений абонентов «МегаФона» к услуге «Замени гудок» ...

28.08.2013 С начала года услугой «Замени гудок» воспользовались 3,7 млн абонентов ОАО «МегаФон»

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2013. Услугой «Мегафона» «Замени гудок» за 8 месяцев текущего года воспользовались 3,7 млн ...

27.06.2012 Компания «Мотив» запускает конкурс на самую оригинальную идею использования услуги «Вместо гудков»

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2012. Компания «Мотив» запускает конкурс «Твои идеи вместо гудков!» на самую оригинальную ...

28.07.2011 Абоненты «МегаФона» выберут обладателя «Приза зрительских симпатий» на конкурсе «Новая волна 2011»

УрБК, Москва, 27.07.2011. Абоненты компании «МегаФон» на конкурсе «Новая волна 2011» через SMS-голосование выберут ...

Популярные новости
26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей27.06.2025В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов27.06.2025В Екатеринбурге выявили 1,4 тонны зараженных нектаринов из Узбекистана27.06.2025В России базовый индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги в 2025 году достигнет десятилетнего максимума27.06.2025В Академическом районе Екатеринбурга выпускники школ продолжили традицию высаживать декоративные яблони
Архив новостей
Июль 2025 (458)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18