Турпоток россиян в Японию в первом полугодии вырос в два раза

УрБК, Москва, 04.07.2025. Турпоток россиян в ОАЭ и Египет по итогам 2025 года может снизиться на 1% по сравнению с ...05.06.2025 Россияне стали чаще путешествовать во Вьетнам, Египет и Китай
УрБК, Москва,05.06.2025. Турпоток россиян во Вьетнам в I квартале 2025 года вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным ...12.03.2025 Турпоток из России в Таиланд в 2025 году вырос на 14%
УрБК, Москва, 12.03.2025. С 1 января по 9 марта Таиланд посетили 559 тыс. туристов из России. По сравнению с ...03.02.2025 Число посетивших Турцию российских туристов за год выросло на 6%
УрБК, Москва, 03.02.2025. По итогам 2024 года Турцию посетили более 6,7 млн российских туристов. По сравнению с ...20.01.2025 Турпоток из России в Японию за год вырос в 2,3 раза
УрБК, Москва, 20.01.2025. По итогам 2024 года Японию посетили 99,3 тыс. туристов из России. Об этом сообщает Ассоциации ...