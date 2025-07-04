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Вчера, 11:59

Турпоток россиян в Японию в первом полугодии вырос в два раза

УрБК, Москва, 21.07.2025. Турпоток россиян в Японию в первом полугодии 2025 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали ТАСС в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Среди причин — сравнительно простое оформление визы, доступные авиабилеты и укрепление рубля», — рассказали представители РСТ.

В целом за шесть месяцев Японию посетили 83,7 тыс. туристов из России. Это на 103,7% больше, чем за январь-июнь 2024 года.

Ранее сообщалось, что турпоток россиян в ОАЭ и Египет по итогам года может снизиться всего на 1%.
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