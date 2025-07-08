В Свердловской области снизился спрос на кабельную продукцию

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2025. Цены производителей промышленных товаров на Среднем Урале в мае 2025 года выросли на ...30.05.2025 Цены производителей промтоваров на Среднем Урале за год увеличились на 5,3%
В апреле 2025 года цены производителей промышленных товаров на Среднем Урале выросли на 5,3% по сравнению с аналогичным ...30.05.2025 Цены производителей промтоваров на Среднем Урале за год увеличились на 5,3%
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2025. В апреле 2025 года цены производителей промышленных товаров на Среднем Урале выросли на ...30.04.2025 В Свердловской области за год сильнее всего подешевели куриные яйца
Куриные яйца возглавили список самых подешевевших товаров и услуг в Свердловской области за последний год, говорится в ...04.02.2025 Цены производителей промтоваров на Среднем Урале за год увеличились на 12,4%
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. В январе-декабре 2024 года цены производителей промышленных товаров на Среднем Урале ...