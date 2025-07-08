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Вчера, 11:26

В Свердловской области снизился спрос на кабельную продукцию

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2025. Банк России отмечает снижение производства электрооборудования на Урале, говорится в материалах регулятора «Региональная экономика.

Аналитики связывают это с приостановкой инвестпрограмм отдельными заказчиками.

«Предприятия отмечали удлинение сроков оплаты поставок контрагентами и обострение конкуренции с импортом. О снижении спроса на продукцию кабельной промышленности, в частности, сообщили в Свердловской области», — рассказали аналитики ЦБ.

Ранее УрБК писал, что цены производителей промышленных товаров на Среднем Урале в мае 2025 года выросли на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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