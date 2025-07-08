В Свердловской области снизился спрос на кабельную продукцию

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УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. В январе-декабре 2024 года цены производителей промышленных товаров на Среднем Урале ...