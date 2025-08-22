УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 15:21

На Среднем Урале остановилось снижение инфляции

На Среднем Урале остановилось снижение инфляцииГодовая инфляция в Свердловской области в июле осталась на уровне июня (10,5%). Месячный рост цен составил 1%, преимущественно за счет индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги, при этом на отдельные товары цены снизились, говорится в материалах Уральского ГУ Банка России.

По данным регулятора, в регионе стабильно дешевеют отдельные продукты питания: яйца — шестой месяц подряд, молоко — четвертый. Это связано с наращиванием производства как на Урале, так и в целом по стране. Также уменьшилась стоимость сезонных овощей — капусты, помидоров и картофеля. Цены на оливковое масло, бананы, виноград, сладкий перец снизились из-за укрепления рубля в предыдущие месяцы.

В то же время продолжили дорожать кондитерские и хлебобулочные изделия, а также продукция предприятий общественного питания, что объясняется ростом расходов производителей на заработную плату и коммунальные услуги.

На рынке непродовольственных товаров также наблюдалась разнонаправленная динамика. Подорожали телевизоры, мебель и моторное топливо.

«Объем производства бензинов снизился из-за ремонта ряда нефтеперерабатывающих заводов, и цены на оптовом рынке выросли. Стоит отметить, что летом спрос на топливо сезонно обычно растет из-за внутреннего автотуризма и проведения сельскохозяйственных работ», — отмечают аналитики ЦБ.

При этом в Свердловской области в июле подешевели импортные автомобили, бытовая техника и смартфоны — это связано со снижением спроса из-за сокращения потребительского кредитования, а также с укреплением рубля.

Наибольший рост цен отмечен в сфере услуг. Коммунальные тарифы проиндексированы на 15%. Также в регионе заметно увеличилась стоимость медицинских услуг.

«Высокий спрос на них позволяет медицинским учреждениям переносить в цены возросшие издержки на оплату труда, аренду, обслуживание и обновление оборудования. Сильнее всего выросли цены на пребывание в стационаре, общий анализ крови, ультразвуковые исследования и физиотерапевтические процедуры», — рассказали эксперты ЦБ.

Кроме того, на Среднем Урале сильно увеличились цены на услуги телекоммуникационных компаний.

«Затраты на поддержание сетей и предоставление высококачественной связи перекладываются в цены. За год тарифы на сотовую связь выросли на 22,10%, на доступ к сети интернет — на 11,51%», — говорится в материалах регулятора.

Как отметил экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов, определенное влияние на ценовую динамику оказали погодные условия.

«Прохладная и дождливая июльская погода привела к тому, что люди чаще посещали кинотеатры, музеи, концерты и кафе. Повышенный спрос позволил бизнесу повышать цены, компенсируя таким образом растущие издержки», — заявил Сергей Иванов.

Общегодовая инфляция в России пока остается значительно выше целевых показателей. Банк России продолжит поддерживать в экономике такие ставки, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2026 году и ее стабилизации на этом уровне в последующий период.
