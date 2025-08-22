На Среднем Урале остановилось снижение инфляции

Материалы по теме

Медицинские услуги на Среднем Урале за год подорожали на 11,4%

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2025. Медицинские услуги на Среднем Урале за последние 12 месяцев подорожали на 11,42%. При ...

ЦБ: В Свердловской области шестой месяц подряд дешевеют яйца

Годовая инфляция в Свердловской области в июле осталась на уровне июня (10,5%). Месячный рост цен составил 1% ...

ЦБ: В Свердловской области шестой месяц подряд дешевеют яйца

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2025. Годовая инфляция в Свердловской области в июле осталась на уровне июня (10,5%). ...

На Среднем Урале снизилась инфляция

Темпы роста цен в свердловском регионе в мае замедлились до 11% ...

На Среднем Урале замедлились темпы роста цен

Годовая инфляция в регионе в апреле снизилась до 11,2% ...