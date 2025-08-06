УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:54

ЦБ: В Свердловской области шестой месяц подряд дешевеют яйца

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2025. Годовая инфляция в Свердловской области в июле осталась на уровне июня (10,5%). Месячный рост цен составил 1% преимущественно за счет индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги, при этом на отдельные товары цены снизились, говорится в материалах Уральского ГУ Банка России.

По данным регулятора, в регионе стабильно дешевеют отдельные продукты питания: яйца — шестой месяц подряд, молоко — четвертый. Это связано с наращиванием производства как на Урале, так и в целом по стране. Также уменьшилась стоимость сезонных овощей — капусты, помидоров и картофеля. Цены на оливковое масло, бананы, виноград, сладкий перец снизились из-за укрепления рубля в предыдущие месяцы.

В то же время продолжили дорожать кондитерские и хлебобулочные изделия, а также продукция предприятий общественного питания, что объясняется ростом расходов производителей на заработную плату и коммунальные услуги.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.08.2025 Инфляция замедляется восьмой месяц подряд

Годовые темпы роста цен в Свердловской области снизились до 10,5% ...

25.06.2025 На Среднем Урале снизилась инфляция

Темпы роста цен в свердловском регионе в мае замедлились до 11% ...

28.05.2025 На Среднем Урале замедлились темпы роста цен

Годовая инфляция в регионе в апреле снизилась до 11,2% ...

20.08.2024 В июле 2024 года годовая инфляция в Челябинской области выросла до 7,5%

УрБК, Челябинск, 20.08.2024. В июле 2024 года годовая инфляция в Челябинской области выросла до 7,5% после 7% в июне. ...

08.02.2010 Наибольшая стоимость минимального набора продуктов питания в Свердловской области зафиксирована в Екатеринбурге, наименьшая — в Первоуральске

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2010. Потребительские цены на товары и услуги, оказываемые населению, за 2009 год в ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (494)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.