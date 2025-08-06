ЦБ: В Свердловской области шестой месяц подряд дешевеют яйца

Годовые темпы роста цен в Свердловской области снизились до 10,5% ...25.06.2025 На Среднем Урале снизилась инфляция
Темпы роста цен в свердловском регионе в мае замедлились до 11% ...28.05.2025 На Среднем Урале замедлились темпы роста цен
Годовая инфляция в регионе в апреле снизилась до 11,2% ...20.08.2024 В июле 2024 года годовая инфляция в Челябинской области выросла до 7,5%
УрБК, Челябинск, 20.08.2024. В июле 2024 года годовая инфляция в Челябинской области выросла до 7,5% после 7% в июне. ...08.02.2010 Наибольшая стоимость минимального набора продуктов питания в Свердловской области зафиксирована в Екатеринбурге, наименьшая — в Первоуральске
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2010. Потребительские цены на товары и услуги, оказываемые населению, за 2009 год в ...