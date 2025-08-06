ЦБ: В Свердловской области шестой месяц подряд дешевеют яйца

Годовая инфляция в Свердловской области в июле осталась на уровне июня (10,5%). Месячный рост цен составил 1% преимущественно за счет индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги, при этом на отдельные товары цены снизились, говорится в материалах Уральского ГУ Банка России.



По данным регулятора, в регионе стабильно дешевеют отдельные продукты питания: яйца — шестой месяц подряд, молоко — четвертый. Это связано с наращиванием производства как на Урале, так и в целом по стране. Также уменьшилась стоимость сезонных овощей — капусты, помидоров и картофеля. Цены на оливковое масло, бананы, виноград, сладкий перец снизились из-за укрепления рубля в предыдущие месяцы.



В то же время продолжили дорожать кондитерские и хлебобулочные изделия, а также продукция предприятий общественного питания, что объясняется ростом расходов производителей на заработную плату и коммунальные услуги.