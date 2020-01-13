Сотрудникам ЕВРАЗ ЗСМК вручили медали и почетные грамоты

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. Девять работников Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) ...24.01.2019 Сотрудники ЕВРАЗ НТМК удостоены государственных наград
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2019. Семь сотрудников ЕВРАЗ НТМК удостоены государственных наград. Указ о награждении ...14.01.2019 Пятьдесят молодых металлургов ЕВРАЗ НТМК получили корпоративные награды
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2019. Пятьдесят молодых работников ЕВРАЗ НТМК получили корпоративные награды после подведения ...25.08.2017 Девять металлургов ЕВРАЗ НТМК получили государственные награды
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев вручил девятерым металлургам ...13.09.2016 Кислородно-компрессорный цех ЕВРАЗ НТМК отметил 75 лет
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2016. Кислородно-компрессорный цех ЕВРАЗ НТМК отметил 75-летний юбилей. Об этом сообщает ...