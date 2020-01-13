Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2025. В преддверии Дня металлурга сотрудникам ЕВРАЗ ЗСМК вручили медали и почетные грамоты, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.Мастера коксового цеха Олега Панина наградили медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса II степени». Машиниста крана кислородно-конвертерного цеха № 2 Светлану Потапенко — медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса II степени». Мастера горного подземного участка Шерегешской шахты Виктора Боярского — медалью «За честь и мужество». Наладчика станков механического цеха Сергея Беседина — медалью «За служение Кузбассу». Старшего мастера доменного цеха Андрея Бородина — медалью «Трудовая доблесть».Всего на предпраздничной неделе награды и благодарственные письма получили около 2 тыс. сотрудников комбината.Особое внимание было уделено трудовым династиям, которые продолжают традиции металлургии и вносят огромный вклад в развитие предприятия. В этом году на ЕВРАЗ ЗСМК появились восемь новых трудовых династий, которым присвоено почетное звание.