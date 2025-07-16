Россияне стали в два раза меньше проводить времени в торговых центрах

УрБК, Москва, 16.07.2025. Россиянам в первом полугодии 2025 года выдали ипотечные кредиты на общую сумму 1,5 трлн руб. ...

Объем выданных россиянам ипотечных кредитов в первом полугодии снизился в два раза

УрБК, Москва, 11.07.2025. Продажи свадебных товаров на маркетплейсах в РФ в первой половине 2025 года выросли в 1,5-2 ...

Онлайн-продажи свадебных товаров в РФ за год выросли в 1,5-2 раза

В России продажи лотерейных билетов на маркетплейсах за I квартал 2025 года сократились почти в два раза

УрБК, Москва, 14.04.2025. В России продажи лотерейных билетов на маркетплейсах за I квартал 2025 года упали почти в два ...