Россияне стали в два раза меньше проводить времени в торговых центрах

УрБК, Москва, 16.07.2025. Россиянам в первом полугодии 2025 года выдали ипотечные кредиты на общую сумму 1,5 трлн руб. ...16.07.2025 Реальный эффективный курс рубля за январь-июнь вырос на 30%
УрБК, Москва, 16.07.2025. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) ...11.07.2025 Онлайн-продажи свадебных товаров в РФ за год выросли в 1,5-2 раза
УрБК, Москва, 11.07.2025. Продажи свадебных товаров на маркетплейсах в РФ в первой половине 2025 года выросли в 1,5-2 ...14.04.2025 В России продажи лотерейных билетов на маркетплейсах за I квартал 2025 года сократились почти в два раза
УрБК, Москва, 14.04.2025. В России продажи лотерейных билетов на маркетплейсах за I квартал 2025 года упали почти в два ...07.03.2025 Производство водки в РФ в январе-феврале снизилось на 26%
УрБК, Москва, 07.03.2025. В России за январь-февраль 2025 года произвели 7,6 млрд декалитров (дал) водки. По сравнению ...