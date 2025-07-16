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Сегодня, 13:26

Россияне стали в два раза меньше проводить времени в торговых центрах

УрБК, Москва, 18.07.2025. Среднее время посещения торгового центра (ТЦ) за январь-июнь 2025 года сократилось составило 1-1,5 часа. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Fashion Consulting Group и аналитической платформы «МТС геоэффект».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился в два раза. В первой половине 2024 года население в среднем проводило в торговых центрах 2,5-3 часа.

Эксперты связывают это с изменением модели поведения покупателей. Они больше не хотят проводит много времени в ТЦ из-за того, что не хотят тратить время на дорогу и поиск необходимых товаров внутри торгового центра. Им гораздо проще оформить предварительный заказ в интернет-магазине.
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