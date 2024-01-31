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Россияне стали в два раза меньше проводить времени в торговых центрах

УрБК, Москва, 18.07.2025. Среднее время посещения торгового центра (ТЦ) за январь-июнь 2025 года составило 1-1,5 часа. ...

В Екатеринбурге обеспеченность жителей торговыми площадями за год снизилась на 5,7%

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Екатеринбурге в 2023 году на 1 тыс. жителей приходилось 640 кв. м. торговых площадей. ...

Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге в I квартале снизилась на 19%

Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м. торговой площади) в торговых центрах Екатеринбурга ...

Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге в I квартале снизилась на 19%

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м. торговой площади) в ...

Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге в феврале снизилась на 20%

Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м. торговой площади) в торговых центрах Екатеринбурга ...