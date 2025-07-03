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Сегодня, 09:58

Годовая инфляция в России замедлилась до 9,34%

УрБК, Москва, 17.07.2025. Годовая инфляция в России с 8 по 14 июля составила 9,34% против 9,45% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития РФ.

За последнюю неделю цены выросли на 0,02%. Продовольственные товары в стране подешевели на 0,17%, непродовольственные подорожали на 0,11%. Стоимость услуг выросла на 0,19%.

Напомним, что годовая инфляция в Свердловской области в июне замедлилась до 10,5%.
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