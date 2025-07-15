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В России за январь-июнь создали свыше 5 тыс. новых туристических МСП

УрБК, Москва, 17.07.2025. В России за январь-июнь 2025 года создали свыше 5 тыс. новых малых и средних предприятий (МСП) в сфере туризма. Общее число таких организаций достигло 76,5 тыс. Их совокупная выручка за 2024 год составила 1 трлн руб. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП, передает ТАСС.

Заместитель Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков отметил, что за три года количество туристических малых и средних предприятий в стране выросло на 12%.

Кроме того, по его словам, общая занятость в этом сегменте составляет 296 тыс. человек. Из них 234 тыс. человек (45% от общего числа) находятся в найме у МСП. Оставшаяся часть (62 тыс. человек) считаются самозанятыми. Они являются гидами, а также предлагают временное жилье.

Добавим, в рейтинг топ-5 лидеров по наибольшему числу новых субъектов МСП в туризме вошли Москва (537 организаций), Краснодарский край (465), Санкт-Петербург (282), Московская область (244), а также Республика Алтай (225).
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