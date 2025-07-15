В России за январь-июнь создали свыше 5 тыс. новых туристических МСП

УрБК, Москва, 15.07.2025. Свердловская область заняла четвертое место среди регионов РФ по числу открытых с начала года ...

Свердловская область вошла в топ-5 регионов по числу вакансий для бортпроводников

Число турпоездок по России за год выросло более чем на 10%

УрБК, Москва, 19.02.2025. Число туристических поездок по России за 2024 год выросло более чем на 10% по сравнению с ...