В России за январь-июнь создали свыше 5 тыс. новых туристических МСП

УрБК, Москва, 15.07.2025. Свердловская область заняла четвертое место среди регионов РФ по числу открытых с начала года ...19.02.2025 Число турпоездок по России за год выросло более чем на 10%
УрБК, Москва, 19.02.2025. Число туристических поездок по России за 2024 год выросло более чем на 10% по сравнению с ...10.08.2020 За январь-июнь российский рынок люксовых автомобилей сократился на 20%
УрБК, Москва, 10.08.2020. Объем рынка новых автомобилей сегмента Luxury в России за I полугодие текущего года составил ...10.06.2013 К 2016 году в Екатеринбурге появятся еще около 300 предприятий МСБ
В ближайшее время глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердит долгосрочную целевую программу «Развитие и ...10.06.2013 К 2016 году в Екатеринбурге появятся еще около 300 малых и средних предприятий
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2013. В ближайшее время глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердит ...