УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:20

Объем выданных россиянам ипотечных кредитов в первом полугодии снизился в два раза

УрБК, Москва, 16.07.2025. Россиянам в первом полугодии 2025 года выдали ипотечные кредиты на общую сумму 1,5 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился в два раза (в январе-июне 2024 года было 3 трлн руб.). Об этом рассказал гендиректор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин, пишет «Прайм».

По его словам, средняя сумма ипотечного кредита остается стабильной.

«На протяжении последних периодов составляет 4,3-4,4 млн руб., как в 2024 году, так и в 2025 году», — добавил О. Лагуткин.

Напомним, что средний размер ипотечного кредита в Свердловской области в мае составил 3,71 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 1,6%, отмечали аналитики НБКИ.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.07.2025 Число выданных POS-кредитов в Свердловской области за месяц выросло на 3%

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2025. В Свердловской области в июне 2025 года выдали 5,54 тыс. POS-кредитов (это кредиты, ...

15.07.2025 Число выданных POS-кредитов в Свердловской области за месяц выросло на 3%

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2025. В Свердловской области в июне 2025 года выдали 5,54 тыс. POS-кредитов (это кредиты, ...

06.03.2025 Объем выданных ипотечных кредитов в РФ в феврале снизился на треть

УрБК, Москва, 06.03.2025. Средний размер ипотечного кредита в России в феврале 2025 года составил 4,7 млн руб., что на ...

25.07.2019 В России число выданных ипотечных кредитов в I полугодии снизилось на 19%

В России количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были перечислены на счета заемщиков в I полугодии ...

25.07.2019 В России число выданных ипотечных кредитов в I полугодии снизилось на 19%

УрБК, Москва, 25.07.2019. В России количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были перечислены на счета ...

Популярные новости
19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей27.06.2025В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов27.06.2025В Екатеринбурге выявили 1,4 тонны зараженных нектаринов из Узбекистана27.06.2025В России базовый индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги в 2025 году достигнет десятилетнего максимума
Архив новостей
Июль 2025 (367)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18