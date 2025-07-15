Объем выданных россиянам ипотечных кредитов в первом полугодии снизился в два раза

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Число выданных POS-кредитов в Свердловской области за месяц выросло на 3%

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2025. В Свердловской области в июне 2025 года выдали 5,54 тыс. POS-кредитов (это кредиты, ...

Число выданных POS-кредитов в Свердловской области за месяц выросло на 3%

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2025. В Свердловской области в июне 2025 года выдали 5,54 тыс. POS-кредитов (это кредиты, ...

Объем выданных ипотечных кредитов в РФ в феврале снизился на треть

УрБК, Москва, 06.03.2025. Средний размер ипотечного кредита в России в феврале 2025 года составил 4,7 млн руб., что на ...

В России число выданных ипотечных кредитов в I полугодии снизилось на 19%

В России количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были перечислены на счета заемщиков в I полугодии ...

В России число выданных ипотечных кредитов в I полугодии снизилось на 19%

УрБК, Москва, 25.07.2019. В России количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были перечислены на счета ...