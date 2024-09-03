Мошенники убедили жительницу Первоуральска перевести на «безопасный счет» 485 тыс. рублей

В Первоуральске аферисты убедили местную жительницу оформить кредит и перевести на «безопасный счет» почти 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. В Первоуральске аферисты убедили местную жительницу оформить кредит и перевести на ...