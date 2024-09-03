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Мошенники убедили жительницу Первоуральска перевести на «безопасный счет» 485 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2025. Мошенники похитили у жительницы Первоуральска 485 тыс. руб., убедив ее взять кредит для перевода денег на «безопасный счет», сообщает официальный сайт ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Согласно сообщению, злоумышленница под видом сотрудника «Госуслуг» позвонила 29-летней местной жительнице и убедила женщину, что аккаунт якобы взломан, от ее имени оформлен кредит, и необходимо перевести деньги на «безопасные счета». Под влиянием мошенницы женщина оформила в онлайн-банке кредит и перевела средства на указанные аферисткой счета.

Позднее, осознав произошедшее, потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».
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