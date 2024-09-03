Мошенники убедили жительницу Первоуральска перевести на «безопасный счет» 485 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. В Первоуральске аферисты убедили местную жительницу оформить кредит и перевести на ...11.10.2022 У жительницы Челябинской области телефонные мошенники похитили более 1,6 млн рублей
УрБК, Челябинск, 11.10.2022. Жительница Челябинской области обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, ...29.09.2021 У жительницы Екатеринбурга телефонные мошенники украли 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В Екатеринбурге 58-летняя женщина перевела 1,5 млн руб. на «защищенный» счет. Как ...03.08.2021 Мошенники навязали жительнице Екатеринбурга кредит на 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2021. В Екатеринбурге мошенники обманом заставили взять кредит в 1,5 млн руб. пожилую ...29.03.2021 Мошенники 8 марта похитили у жительницы Екатеринбурга более 1,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у 42-летней женщины 1 млн 125 тыс. руб. ...