Ввод жилья на Среднем Урале в январе-июне сократился на 4%

В Свердловской области в мае 2025 года ввели в эксплуатацию 174,6 тыс. кв. м жилья, что на 8,6% больше, чем за ...17.06.2025 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-мае сократился на 3%
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. В Свердловской области в мае 2025 года ввели в эксплуатацию 174,6 тыс. кв. м жилья, что ...20.02.2025 Ввод жилья в Свердловской области в январе снизился на 28%
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. В январе 2025 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 338,5 тыс. кв. м жилья. Это на ...14.07.2022 Ввод жилья в Свердловской области в январе-июне вырос на 5,7%
В январе-июне 2022 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 259 тыс. кв. м. жилья. Это на 5,7% больше уровня ...14.07.2022 Ввод жилья в Свердловской области в январе-июне вырос на 5,7%
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2022. В январе-июне 2022 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 259 тыс. кв. м. ...