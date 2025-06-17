Ввод жилья на Среднем Урале в январе-июне сократился на 4%

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2025. В Свердловской области в июне 2025 года ввели в эксплуатацию 185 тыс. кв. м жилья, что на 12,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Свердловскстата.



В январе-июне 2025 года в регионе сдали 1 млн 643,5 тыс. кв. м. Это на 4,1% меньше, чем за шесть месяцев 2024 года.



При этом в сегменте индивидуального строительства ввод жилья в январе-июне вырос на 0,6% (год к году), до 1 млн 179,9 тыс. кв. м.