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Ввод жилья на Среднем Урале в январе-мае сократился на 3%

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. В Свердловской области в мае 2025 года ввели в эксплуатацию 174,6 тыс. кв. м жилья, что на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Свердловскстата.

В январе-мае 2025 года в регионе сдали 1 млн 458,8 тыс. кв. м. Это на 2,9% меньше, чем за пять месяцев 2024 года.

При этом в сегменте индивидуального строительства ввод жилья в январе-мае вырос на 5,6% (год к году), до 1 млн 067,5 тыс. кв. м.
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