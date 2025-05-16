Ввод жилья на Среднем Урале в январе-мае сократился на 3%

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. В Свердловской области в мае 2025 года ввели в эксплуатацию 174,6 тыс. кв. м жилья, что на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Свердловскстата.



В январе-мае 2025 года в регионе сдали 1 млн 458,8 тыс. кв. м. Это на 2,9% меньше, чем за пять месяцев 2024 года.



При этом в сегменте индивидуального строительства ввод жилья в январе-мае вырос на 5,6% (год к году), до 1 млн 067,5 тыс. кв. м.