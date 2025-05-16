Ввод жилья на Среднем Урале в январе-мае сократился на 3%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2025. В январе-апреле 2025 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 238,9 тыс. кв. м ...18.03.2025 Ввод жилья в Свердловской области в январе-феврале снизился на 14%
В январе-феврале 2025 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 682 тыс. кв. м жилья. Это на 13,5% меньше, чем за ...18.03.2025 Ввод жилья в Свердловской области в январе-феврале снизился на 14%
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2025. В январе-феврале 2025 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 682 тыс. кв. м жилья. ...20.02.2025 Ввод жилья в Свердловской области в январе снизился на 28%
В январе 2025 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 338,5 тыс. кв. м жилья. Это на 28,4% меньше, чем за ...20.02.2025 Ввод жилья в Свердловской области в январе снизился на 28%
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. В январе 2025 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 338,5 тыс. кв. м жилья. Это на ...