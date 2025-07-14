АТОР: В Геленджике на август забронировали 56% отелей

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УрБК, Екатеринбург,14.07.2025. «Уральские авиалинии» анонсировали возобновление авиарейсов в Геленджик. Первый вылет из ...

«Уральские авиалинии» могут возобновить полеты в Геленджик

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2025. «Уральские авиалинии» готовятся возобновить полеты в Геленджик, сообщает ТАСС со ...

АТОР: Турпоток в Геленджик после открытия аэропорта может вырасти в 1,5-2 раза

УрБК, Москва, 10.07.2025. Турпоток в Геленджик после возобновления работы местного аэропорта может вырасти в 1,5-2 ...

Краснодарский край может потерять до 55 млрд рублей из-за ограничений для туристов

Краснодарский край может потерять до 55 млрд руб. из-за новых ограничительных мер для туристов. Об этом рассказали ...

Краснодарский край может потерять до 55 млрд рублей из-за ограничений для туристов

УрБК, Москва, 29.06.2021. Краснодарский край может потерять до 55 млрд руб. из-за новых ограничительных мер для ...