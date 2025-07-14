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Вчера, 16:19

АТОР: В Геленджике на август забронировали 56% отелей

УрБК, Москва, 15.07.2025. В Геленджике доля забронированных отелей на июль 2025 года составила 68%, на август — 56%. Об этом сообщает замглавы Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин, передает ТАСС.

По его словам, за последнюю неделю продажи увеличилось на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Это произошло после новостей о возобновлении работы местного аэропорта с 18 июля.

В настоящее время ежедневный туристический поток в Геленджике составляет около 20 тыс. человек. При этом, по мнению замглавы АТОР, аэропорт в августе сможет выйти на мощность только 1 тыс. человек в сутки.

Напомним, что с 24 июля «Уральские авиалинии» возобновят рейсы в Геленджик. Однако первое время будут доступны только перелеты со стыковками в Москве.
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