«Уральские авиалинии» с 5 августа запускают рейсы из Екатеринбурга в Геленджик

УрБК, Екатеринбург,14.07.2025. «Уральские авиалинии» анонсировали возобновление авиарейсов в Геленджик. Первый вылет из ...11.07.2025 «Уральские авиалинии» могут возобновить полеты в Геленджик
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2025. «Уральские авиалинии» готовятся возобновить полеты в Геленджик, сообщает ТАСС со ...20.09.2016 «Уральские авиалинии» предлагают билеты на Черное море из Екатеринбурга за 5 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2016. Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает свердловчанам приобрести билеты на прямые ...10.02.2014 «Уральские авиалинии» объявили распродажу билетов на летние рейсы
Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявляет распродажу на летние рейсы в популярные курортные города Черноморского ...10.02.2014 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявило распродажу летних рейсов
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2014. Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявляет распродажу на летние рейсы в популярные ...