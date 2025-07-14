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«Уральские авиалинии» с 5 августа запускают рейсы из Екатеринбурга в Геленджик

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2025. «Уральские авиалинии» с 5 августа запускают прямые рейсы из Екатеринбурга в Геленджик, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Продажи билетов уже открыты, их можно приобрести на сайте авиакомпании.

«Как и на рейсах из Москвы, сразу доступна вся линейка тарифов (включая новый «Эконом-Буст» с увеличенной нормой багажа на обратную дорогу) и дополнительные услуги», — говорится в сообщении.

Ранее «Уральские авиалинии» анонсировали запуск рейсов из Москвы (Домодедово) в Геленджик. Они будут выполняться с 24 июля.

Отметим, что Ассоциация туроператоров России сообщила, что после возобновления работы аэропорта в Геленджике, турпоток в этом направлении может вырасти в 1,5-2 раза.
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