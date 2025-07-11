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«Уральские авиалинии» с 24 июля возобновят рейсы в Геленджик

УрБК, Екатеринбург,14.07.2025. «Уральские авиалинии» анонсировали возобновление авиарейсов в Геленджик. Первый вылет из Москвы (Домодедово) запланирован на 24 июля, сообщает официальный Telegram-канал авиаперевозчика.

Компания рассматривает возможность расширения географии полетов. Однако пока рейсы в Геленджик будут доступны только со стыковками в Москве.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что после возобновления работы аэропорта в Геленджике, турпоток в этом направлении может вырасти в 1,5-2 раза. Представители АТОР полагают, что число бронирований туров заметно увеличится только в том случае, если цены на путевки будут на уровне цен в Сочи или ниже.
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