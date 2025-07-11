«Уральские авиалинии» с 24 июля возобновят рейсы в Геленджик

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2025. «Уральские авиалинии» готовятся возобновить полеты в Геленджик, сообщает ТАСС со ...10.07.2025 АТОР: Турпоток в Геленджик после открытия аэропорта может вырасти в 1,5-2 раза
УрБК, Москва, 10.07.2025. Турпоток в Геленджик после возобновления работы местного аэропорта может вырасти в 1,5-2 ...15.02.2012 «Уральские авиалинии» начали продажу билетов на рейсы летнего расписания в Сочи, Симферополь и Геленджик
ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыло продажу билетов на рейсы летнего расписания. Авиабилеты на все ...01.06.2010 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает рейс Москва — Геленджик
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2010. Сегодня ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» начинает выполнять полеты по новому ...14.04.2010 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает рейс Москва — Геленджик
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2010. С 1 июня 2010 года ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» начинает выполнять полеты по ...