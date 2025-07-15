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Вчера, 17:55

Средняя стоимость тура за границу в РФ за год выросла на 17%

Средняя стоимость тура за границу в РФ в первом полугодии 2025 года выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 156 тыс. руб. на двоих. Об этом свидетельствуют данные агрегатора OnlineTours, пишет портал «Лента.ру».

Спрос на зарубежные туры за указанный период увеличился на 23%.

Также аналитики отмечают, что доля внутреннего туризма в структуре продаж за год сократилась на 7 п. п. Туры на популярные российские курорты подорожали на 25%, до 59 тыс. руб.

Ранее замглавы Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин сообщал, что в Геленджике доля забронированных отелей на июль 2025 года составила 68%, на август — 56%.
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