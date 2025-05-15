Средняя зарплата гинекологов в России за год выросла на 11%

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2025. Средняя предлагаемая зарплата врачам на Среднем Урале составляет 94,5 тыс. руб. в ...

Число вакансий для психологов в России за пять лет выросло в шесть раз

С начала года в России организации открыли 5,3 тыс. вакансий психологов. Такие данные приводят аналитики ...