Средняя зарплата гинекологов в России за год выросла на 11%

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2025. Средняя предлагаемая зарплата врачам на Среднем Урале составляет 94,5 тыс. руб. в ...22.11.2024 Число вакансий для психологов в России за пять лет выросло в шесть раз
С начала года в России организации открыли 5,3 тыс. вакансий психологов. Такие данные приводят аналитики ...22.11.2024 Число вакансий для психологов в России за пять лет выросло в шесть раз
УрБК, Москва, 22.11.2024. С начала года в России организации открыли 5,3 тыс. вакансий психологов. Такие данные ...16.05.2023 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 2,8 резюме
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. В Свердловской области в апреле 2023 года на одну вакансию в среднем приходилось 2,8 ...15.04.2021 Наименее высокая конкуренция на рынке труда Среднего Урала отмечается в сферах «Госслужба» и «Медицина»
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. В Свердловской области уровень конкуренции среди соискателей составляет 3,6 резюме на ...