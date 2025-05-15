УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:05

Средняя зарплата гинекологов в России за год выросла на 11%

УрБК, Москва, 15.07.2025. Средняя зарплата, предлагаемая гинекологам в РФ, за последний год выросла на 11% — с 87,7 тыс. руб. до 97,6 тыс. руб. Об этом пишет «Газета.Ру» со ссылкой на исследование онлайн-платформы hh.ru.

Аналитики рассказали, что эта профессия является дефицитной в России. На одну активную вакансию в среднем проходится лишь 1,8 резюме, что намного ниже нормы.

Ранее УрБК писал, что врачи вошли в число наиболее востребованных профессий на рынке труда Свердловской области.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.05.2025 Средняя предлагаемая зарплата врачам в Свердловской области составляет 94,5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2025. Средняя предлагаемая зарплата врачам на Среднем Урале составляет 94,5 тыс. руб. в ...

22.11.2024 Число вакансий для психологов в России за пять лет выросло в шесть раз

С начала года в России организации открыли 5,3 тыс. вакансий психологов. Такие данные приводят аналитики ...

22.11.2024 Число вакансий для психологов в России за пять лет выросло в шесть раз

УрБК, Москва, 22.11.2024. С начала года в России организации открыли 5,3 тыс. вакансий психологов. Такие данные ...

16.05.2023 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 2,8 резюме

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. В Свердловской области в апреле 2023 года на одну вакансию в среднем приходилось 2,8 ...

15.04.2021 Наименее высокая конкуренция на рынке труда Среднего Урала отмечается в сферах «Госслужба» и «Медицина»

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. В Свердловской области уровень конкуренции среди соискателей составляет 3,6 резюме на ...

Популярные новости
19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей27.06.2025В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов27.06.2025В Екатеринбурге выявили 1,4 тонны зараженных нектаринов из Узбекистана27.06.2025В России базовый индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги в 2025 году достигнет десятилетнего максимума
Архив новостей
Июль 2025 (335)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18