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Сегодня, 14:49

Доля женщин-заемщиков в России снизилась до 35%

УрБК, Москва, 11.07.2025. Доля женщин-заемщиков в России в I полугодии 2025 года снизилась на 5,1 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 34,6%. Доля мужчин-заемщиков, напротив, выросла с 60,3% до 65,4%. Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса «Финуслуги», передает ТАСС.

В исследовании также говорится, что средний возраст потенциального заемщика за отчетный период показатель вырос с 33 до 36 лет. Средний объем запрошенной суммы увеличился на 5,3% — с 720,2 до 758,2 тыс. руб.

Средний срок запрошенного кредита во II квартале 2025 года снизился на 4% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 42,36 месяца.
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