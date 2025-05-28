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Онлайн-продажи свадебных товаров в РФ за год выросли в 1,5-2 раза

УрБК, Москва, 11.07.2025. Продажи свадебных товаров на маркетплейсах в РФ в первой половине 2025 года выросли в 1,5-2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Известия».

В частности, на Wildberries продажи фраков и смокингов увеличились на 144%, мужских костюмов — на 80%, белых туфель — на 53%, фаты — на 45%, галстуков — на 38%, свадебных платьев — на 20%, обручальных колец — на 16%.

По данным Ozon Fashion, число проданных свадебных платьев и фаты за год выросло в полтора раза, а обручальных и помолвочных колец — в два раза.

Эксперты объясняют популярность покупок свадебных товаров на маркетплейсах трендом на унификацию, быстроту и формализацию процесса бракосочетания.
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