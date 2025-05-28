Онлайн-продажи свадебных товаров в РФ за год выросли в 1,5-2 раза

УрБК, Москва, 28.05.2025. Объем продаж обручальных колец в России в марте-мае 2025 года вырос на 17% по сравнению с ...

Продажи обручальных колец в России за год выросли на 17%

В России продажи лотерейных билетов на маркетплейсах за I квартал 2025 года сократились почти в два раза

УрБК, Москва, 14.04.2025. В России продажи лотерейных билетов на маркетплейсах за I квартал 2025 года упали почти в два ...