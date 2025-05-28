Онлайн-продажи свадебных товаров в РФ за год выросли в 1,5-2 раза

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УрБК, Екатеринбург, 31.03.2015. В аэропорту Кольцово таможенники изъяли у жительницы Башкортостана 34 свадебных платья. ...

Ассоциация Свадебных Фотографов Екатеринбурга проведет фотовыставку участников Первого профессионального конкурса свадебной фотографии

Ассоциация Свадебных Фотографов Екатеринбурга приглашает всех, кому интересна тема свадебной и портретной фотографии на ...