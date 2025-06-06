УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:39

В Екатеринбурге утвердили проект КРТ на улице Титова

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новую площадку для проекта комплексного развития территории (КРТ) вдоль улицы Титова, сообщает департамент информполитики города.

Общая площадь этой площадки составляет 65 тыс. кв. м. Сейчас здесь располагается 21 жилое и нежилое здание, которое было построено в советские времена.

Благодаря проекту КРТ жилищные условия смогут улучшить 2 тыс. горожан. Для них построят жилье с дворами и парковками.

Также в этом месте постоят детский сад на 250 человек, отремонтируют улицу Монтерская (от ул. Титова № 5 «а» по Монтерской), благоустроят местный сквер. Кроме того, будет разработана проектно-сметная документация для образовательного центра.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.06.2025 В Екатеринбурге утвердили проект межевания площадки КРТ в районе улиц Московской и Гурзуфской

УрБК, 06.06.2025. В Екатеринбурге утвержден проект межевания площадки комплексного развития территории (КРТ) в районе ...

17.02.2025 В Екатеринбурге в районе Базового переулка и Сибирского тракта построят жилье и детский сад на 350 мест

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2025. В Екатеринбурге в районе Базового переулка, Сибирского тракта и проектируемой улицы ...

17.02.2025 В екатеринбургском поселке Полеводство построят новую дорогу

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2025. На территории планировочного микрорайона Горнощитского в Екатеринбурге построят новую ...

23.01.2025 В Екатеринбурге построят новый квартал на месте промзоны у ЦПКиО

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. В Екатеринбурге построят новый квартал на месте промзоны у ЦПКиО. Городские власти ...

22.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект строительства еще пяти участков улично-дорожной сети города

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил проекты планировки и межевания территории в ...

Популярные новости
11.06.2025В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей27.06.2025В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов11.06.2025В Екатеринбургском музее ИЗО в выходные пройдет занятие для детей «Сказки чугунного города» в рамках выставки «Неизвестная Куса»
Архив новостей
Июль 2025 (253)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18