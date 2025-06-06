В Екатеринбурге утвердили проект КРТ на улице Титова

Материалы по теме

В Екатеринбурге утвердили проект межевания площадки КРТ в районе улиц Московской и Гурзуфской

УрБК, 06.06.2025. В Екатеринбурге утвержден проект межевания площадки комплексного развития территории (КРТ) в районе ...

В Екатеринбурге в районе Базового переулка и Сибирского тракта построят жилье и детский сад на 350 мест

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2025. В Екатеринбурге в районе Базового переулка, Сибирского тракта и проектируемой улицы ...

В екатеринбургском поселке Полеводство построят новую дорогу

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2025. На территории планировочного микрорайона Горнощитского в Екатеринбурге построят новую ...

В Екатеринбурге построят новый квартал на месте промзоны у ЦПКиО

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. В Екатеринбурге построят новый квартал на месте промзоны у ЦПКиО. Городские власти ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект строительства еще пяти участков улично-дорожной сети города

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил проекты планировки и межевания территории в ...