«Атомстройкомплекс» завершил строительство первой очереди современного жилого квартала на Химмаше

Фото предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. «Атомстройкомплекс» завершил строительство первой очереди современного жилого квартала рядом с парком в екатеринбургском микрорайоне Химмаш. Здесь возвели три современных дома: 17-ти, 10-ти и 9-ти этажные, с общественными и коммерческими помещениями на первых этажах. В ближайшее время начнется выдача ключей собственникам уже введенных в эксплуатацию домов, сообщает пресс-служба застройщика.Это первые за последние годы «новостройки» на Химмаше, хотя запрос на комфортное жилье здесь достаточно высокий. Помимо традиционных планировок (студии, 1- и 2-х комнатные), в новых домах есть уникальные для микрорайона квартиры со вторым светом, мастер-спальнями, просторными кухнями-столовыми. Особое внимание при проектировании, по пожеланиям жителей, было уделено безопасности. Так, в жилом квартале предусмотрены закрытые дворы без машин, установлено видеонаблюдение в лифтах и холлах, система ограничения доступа.Также в шаговой доступности — реконструированный сосновый парк площадью 24 га с обновленными спортивными площадками и прямой выход к Нижне-Исетскому пруду. Благоустройство территории, включая новую входную группу с арт-объектом и прогулочные дорожки, завершится летом 2025 года. Помимо участия в реновации парка, компания планирует построить коворкинг-зону.«На весь пул квартир действуют скидки по программе Trade-in для тех, кто не готов менять локацию, возможна покупка по семейной ипотеке уже готового жилья, чего не может предоставить вторичный рынок жилья. Действует скидки при полной оплате до 9%. Кроме того, мы расширили программу покупки жилой недвижимости «Арендотека», которая позволяет заехать в квартиру до ее покупки при заключении договора долгосрочной аренды с правом выкупа. Пока по данному предложению доступны три варианта квартир: студия, одно- и двухкомнатные, с чистовой отделкой от застройщика», — рассказал замдиректора по маркетингу компании Станислав Оханов.Отметим, что «Арендотека» от «Атомстройкомплекса» была запущена в 2024 году, и помимо Северного Химмаша, действует для квартир проекта Nova Парк (Широкая речка). При этом на весь срок действия договора аренды фиксируются ставка аренды и выкупная стоимость квартиры, а основной платеж можно внести через 11 месяцев, либо ранее по желанию клиента.