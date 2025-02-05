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«Атомстройкомплекс» завершил строительство первой очереди современного жилого квартала на Химмаше

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. «Атомстройкомплекс» завершил строительство первой очереди современного жилого квартала рядом с парком в екатеринбургском микрорайоне Химмаш. Здесь возвели три современных дома: 17-ти, 10-ти и 9-ти этажные, с общественными и коммерческими помещениями на первых этажах. В ближайшее время начнется выдача ключей собственникам уже введенных в эксплуатацию домов, сообщает пресс-служба застройщика.

«Атомстройкомплекс» завершил строительство первой очереди современного жилого квартала на Химмаше

Это первые за последние годы «новостройки» на Химмаше, хотя запрос на комфортное жилье здесь достаточно высокий. Помимо традиционных планировок (студии, 1- и 2-х комнатные), в новых домах есть уникальные для микрорайона квартиры со вторым светом, мастер-спальнями, просторными кухнями-столовыми. Особое внимание при проектировании, по пожеланиям жителей, было уделено безопасности. Так, в жилом квартале предусмотрены закрытые дворы без машин, установлено видеонаблюдение в лифтах и холлах, система ограничения доступа.

Также в шаговой доступности — реконструированный сосновый парк площадью 24 га с обновленными спортивными площадками и прямой выход к Нижне-Исетскому пруду. Благоустройство территории, включая новую входную группу с арт-объектом и прогулочные дорожки, завершится летом 2025 года. Помимо участия в реновации парка, компания планирует построить коворкинг-зону.

«Атомстройкомплекс» завершил строительство первой очереди современного жилого квартала на Химмаше

«На весь пул квартир действуют скидки по программе Trade-in для тех, кто не готов менять локацию, возможна покупка по семейной ипотеке уже готового жилья, чего не может предоставить вторичный рынок жилья. Действует скидки при полной оплате до 9%. Кроме того, мы расширили программу покупки жилой недвижимости «Арендотека», которая позволяет заехать в квартиру до ее покупки при заключении договора долгосрочной аренды с правом выкупа. Пока по данному предложению доступны три варианта квартир: студия, одно- и двухкомнатные, с чистовой отделкой от застройщика», — рассказал замдиректора по маркетингу компании Станислав Оханов.

Отметим, что «Арендотека» от «Атомстройкомплекса» была запущена в 2024 году, и помимо Северного Химмаша, действует для квартир проекта Nova Парк (Широкая речка). При этом на весь срок действия договора аренды фиксируются ставка аренды и выкупная стоимость квартиры, а основной платеж можно внести через 11 месяцев, либо ранее по желанию клиента.

Фото предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»
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