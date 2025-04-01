Екатеринбургский «Гортранс» с начала года трудоустроил 100 новых сотрудников

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Из бюджета Свердловской области будет выделено 750 млн руб. для закупки новых 50 троллейбусов для Екатеринбурга. Об ...