Екатеринбургский «Гортранс» с начала года трудоустроил 100 новых сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2025. В Екатеринбурге штат ЕМУП «Гортранс» с начала года увеличился на 41 водителя автобусов. ...21.01.2025 Средняя зарплата водителей автобусов в Екатеринбурге вырастет до 137 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. Зарплата водителей автобусов в «Гортрансе» в Екатеринбурге с февраля вырастет еще на ...02.12.2024 Брутто-контракты помогли решить проблему дефицита водителей городского транспорта в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2024. Брутто-контракты помогли решить проблему дефицита водителей городского транспорта в ...29.10.2024 В Екатеринбурге максимальная зарплата водителей автобусов выросла до 140 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2024. В Екатеринбурге максимальная зарплата водителя автобусов выросла до 140 тыс. руб. в ...30.07.2024 Екатеринбург получит для приобретения 50 троллейбусов 750 млн рублей из бюджета Свердловской области
Из бюджета Свердловской области будет выделено 750 млн руб. для закупки новых 50 троллейбусов для Екатеринбурга. Об ...