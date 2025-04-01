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Вчера, 09:05

Екатеринбургский «Гортранс» с начала года трудоустроил 100 новых сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. Екатеринбургский «Гортранс» с начала года принял на работу 100 новых сотрудников. Об этом заявил замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов, сообщает департамент информполитики города.

В компанию устроились 55 водителей автобусов, 10 водителей трамваев и троллейбусов, и 35 путейцев, слесарей и других мастеров.

Также отмечается, что полностью потребность «Гортранса» в кадрах пока не закрыта. Предприятие ждет еще около 80 водителей трамваев, 30-35 — троллейбусов, 50 — автобусов.

Отметим, что решение кадровых вопросов предприятий транспортного сектора входит в число приоритетных направлений комплексной реформы городской транспортной инфраструктуры, предложенной мэром Алексеем Орловым.

Сокращение оттока квалифицированных кадров и привлечение новых сотрудников стали возможным благодаря существенному улучшению трудовых условий. Так, средняя зарплата водителей автобусов, получаемая «на руки», сейчас составляет 130 тыс. руб., трамваев — 109 тыс. руб., троллейбусов — 102 тыс. руб.

Екатеринбуржцы, желающие устроиться на предприятие, могут изучить вакансии на сайте Гортранса. Там же указаны контакты для связи и проведения собеседования.
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