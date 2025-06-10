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Вчера, 10:55

Доля стоимости продуктов в конечной цене ресторанных блюд достигла 33%

УрБК, Москва, 07.07.2025. Доля стоимости продуктов в конечной цене ресторанных блюд в июне составила 33%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса доставки «Чиббис».

Отмечается, что в 2022 году данный показатель составлял 25-30%, а пять-семь лет назад — 20-25%.

Рост доли ингредиентов объясняется сильным удорожанием продуктов в последние годы. Это вынуждает рестораторов повышать цены на сами блюда для компенсации дополнительных расходов.

Ранее сообщалось, что оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-апреле 2025 года составил 46,9 млрд руб., что на 15,5% больше уровня аналогичного периода прошлого года.
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