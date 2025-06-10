Доля стоимости продуктов в конечной цене ресторанных блюд достигла 33%

Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-апреле 2025 года составил 46,9 млрд руб., что ...10.06.2025 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-апреле вырос на 15,5%
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2025. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-апреле 2025 ...12.05.2025 Доля работающих пенсионеров в России достигла минимума с 2011 года
УрБК, Москва, 12.05.2025. По итогам 2024 года доля работающих пенсионеров в России составила 17% — это минимальный ...09.03.2022 Оборот общественного питания в Свердловской области в январе вырос на 21,7%
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2022. Оборот общественного питания в Свердловской области в январе 2022 года составил 4,3 ...27.02.2013 В январе оборот розничной торговли в Свердловской области вырос на 6,2%
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2013. По итогам января 2013 года министерством экономического развития Свердловской области ...