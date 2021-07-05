Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-апреле вырос на 15,5%

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2025. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-апреле 2025 ...05.07.2021 Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в январе-мае вырос на 12%
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2021. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в мае 2021 года ...01.06.2021 Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в апреле вырос в 2,2 раза
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2021. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в апреле 2021 года ...20.02.2021 Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в январе снизился на 23%
Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе 2021 года составил 3 млрд 274 млн руб., что на ...16.06.2020 Оборот предприятий общепита Свердловской области в январе-апреле сократился на 16%
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2020. Оборот предприятий общественного питания Свердловской области в апреле 2020 года ...