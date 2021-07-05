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Вчера, 17:58

Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-апреле вырос на 15,5%

Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-апреле 2025 года составил 46,9 млрд руб., что на 15,5% больше уровня аналогичного периода прошлого года (в сопоставимых ценах), сообщает Свердловскстат.

В апреле 2025 года оборот предприятий общепита на Среднем Урале вырос на 14,9% год к году и составил 12,7 млрд руб.
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