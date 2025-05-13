Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-апреле вырос на 15,5%

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2025. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-апреле 2025 года составил 46,9 млрд руб., что на 15,5% больше уровня аналогичного периода прошлого года (в сопоставимых ценах), сообщает Свердловскстат.



В апреле 2025 года оборот предприятий общепита на Среднем Урале вырос на 14,9% год к году и составил 12,7 млрд руб.