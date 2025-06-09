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Оборот организаций в Свердловской области в январе-мае снизился на 5%

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2025. Оборот организаций Свердловской области в январе-мае 2025 года составил 5 трлн 020 млрд 773 млн руб. Это на 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Среди видов экономической деятельности сильнее всего за указанный период вырос оборот в сферах «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (в 2,2 раза) и «деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (в 1,7 раза).

В то же время, заметно уменьшился оборот в сферах «деятельность в области сельского, лесного хозяйства, охота, рыболовство и рыбоводство» (на 41,9%), «предоставление прочих видов услуг» (на 23,2%), «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (на 21,1%), «деятельность профессиональная, научная и техническая» (на 16,9%), «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность от ликвидации загрязнений» (на 16,5%).
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