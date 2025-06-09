Оборот организаций Свердловской области за год уменьшился на 5%

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2025. Оборот организаций Свердловской области в январе-апреле 2025 года составил 4 трлн 003 ...06.05.2025 Оборот организаций Свердловской области в I квартале уменьшился на 4%
Оборот организаций Свердловской области в январе-марте 2025 года составил 2 млрд 942 млн 273 тыс. руб. Это на 3,8% ...06.05.2025 Оборот организаций Свердловской области в I квартале уменьшился на 4%
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2025. Оборот организаций Свердловской области в январе-марте 2025 года составил 2 млрд 942 ...02.08.2024 В I полугодии 2024 года оборот организаций Свердловской области вырос на 17,8%
Оборот предприятий Свердловской области в январе-июне 2024 года составил 6 трлн 276 млрд руб. Это на 17,8% больше ...01.07.2024 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 0,9%
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. В январе-апреле 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...