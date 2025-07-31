Оборот организаций в Свердловской области в январе-июле снизился на 3%

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2025. Оборот организаций Свердловской области в январе-июле 2025 года составил 7 трлн 101 млрд 611 млн руб. Это на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.



Среди видов экономической деятельности сильнее всего за указанный период вырос оборот в сферах «деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (в 1,7 раза) и «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (в 1,7 раза).



В то же время заметно уменьшился оборот в сферах «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (на 37,1%), «предоставление прочих видов услуг» (на 30,6%), «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (на 16,4%), «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность от ликвидации загрязнений» (на 14,8%), «производство кожи и изделий из кожи» (на 9,8%).