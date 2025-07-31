УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:47

Оборот организаций в Свердловской области в январе-июле снизился на 3%

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2025. Оборот организаций Свердловской области в январе-июле 2025 года составил 7 трлн 101 млрд 611 млн руб. Это на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Среди видов экономической деятельности сильнее всего за указанный период вырос оборот в сферах «деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (в 1,7 раза) и «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (в 1,7 раза).

В то же время заметно уменьшился оборот в сферах «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (на 37,1%), «предоставление прочих видов услуг» (на 30,6%), «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (на 16,4%), «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность от ликвидации загрязнений» (на 14,8%), «производство кожи и изделий из кожи» (на 9,8%).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.07.2025 Оборот организаций в Свердловской области в январе-июне снизился на 3,2%

Оборот организаций Свердловской области в январе-июне 2025 года составил 6 трлн 080 млрд 586 млн руб. Это на 3,2% ...

31.07.2025 Оборот организаций в Свердловской области в январе-июне снизился на 3,2%

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2025. Оборот организаций Свердловской области в январе-июне 2025 года составил 6 трлн 080 ...

04.07.2025 Оборот организаций в Свердловской области в январе-мае снизился на 5%

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2025. Оборот организаций Свердловской области в январе-мае 2025 года составил 5 трлн 020 млрд ...

09.06.2025 Оборот организаций Свердловской области за год уменьшился на 5%

Оборот организаций Свердловской области в январе-апреле 2025 года составил 4 трлн 003 млрд 612 млн руб. Это на 5% ...

09.06.2025 Оборот организаций Свердловской области за год уменьшился на 5%

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2025. Оборот организаций Свердловской области в январе-апреле 2025 года составил 4 трлн 003 ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района15.08.2025Построенный «Атомстройкомплексом» ЖК «Дискавери резиденс» войдет в сборник лучших девелоперских практик Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2025 (91)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.