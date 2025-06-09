Оборот организаций Свердловской области за год уменьшился на 5%

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2025. Оборот организаций Свердловской области в январе-апреле 2025 года составил 4 трлн 003 млрд 612 млн руб. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.



Среди видов экономической деятельности сильнее всего за указанный период вырос оборот в сферах «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (в 2,6 раза), «деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (в 1,7 раза), «производство прочих готовых изделий» (в 1,7 раза).



В то же время заметно уменьшился оборот в сферах «деятельность в области сельского, лесного хозяйства, охота, рыболовство и рыбоводство» (на 41,5%), «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (на 23,8%), «предоставление прочих видовых услуг» (на 21,1%), «профессиональная, научная и техническая деятельность» (на 17,2%); «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность от ликвидации загрязнений» (на 9,2%).